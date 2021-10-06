На фото еще молодая примадонна стоит на коленях у ферм, поддерживающих ракету при взлете, а руки певицы при этом вздернуты к небу.
«Счастливого пути!» — пожелала артистка съемочной группе.
Фотография вызвала ажиотаж среди подписчиков певицы. Одни отметили, что снимок обработан в фотошопе, другие перепутали Пугачеву с ее давней соперницей.
«Молодая Ротару на Байконуре?» — написал один из пользователей.
Сама Пугачева на это никак не отреагировала. По слухам, примадонна давно решила положить конец вражде с украинской коллегой. Доказательством тому поклонники считают положительные комментарии, которые артистка оставляет в социальных сетях Ротару.