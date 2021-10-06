В связи с отправкой на МКС экипажа съемочной группы фильма «Вызов» во главе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, певица Алла Пугачева опубликовала 5 октября в Instagram свой архивный снимок с Байконура

Ляшко посоветовал на место Разумкова непредсказуемого и опасного представителя животного мира © УНИАН

«Счастливого пути!» — пожелала артистка съемочной группе.

Фотография вызвала ажиотаж среди подписчиков певицы. Одни отметили, что снимок обработан в фотошопе, другие перепутали Пугачеву с ее давней соперницей.

«Молодая Ротару на Байконуре?» — написал один из пользователей.

Сама Пугачева на это никак не отреагировала. По слухам, примадонна давно решила положить конец вражде с украинской коллегой. Доказательством тому поклонники считают положительные комментарии, которые артистка оставляет в социальных сетях Ротару.