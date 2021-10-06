Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 долларов уже через несколько минут после открытия торгов, а затем достигли 1607,2. Это на 15,5% выше расчетной цены вторника.
Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — стоимость фьючерсов поднялась до 1456,8 долларов.
В последние недели стоимость газа на европейском рынке значительно взлетела. По мнению экспертов, это связано с низким уровнем наполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Европа сейчас расплачивается за то, что в период низких цен на газ потребовала от «Газпрома» привязать стоимость газа в контрактах к биржевым котировкам спотового рынка, уйдя от зависимости от цен на нефть.
Страны, которые сохранили нефтяную корректировку в своих контрактах, платят за российский газ намного меньше: например, Германия в сентябре покупала «голубое топливо» у РФ по 220 долларов за тысячу кубометров, сказал Путин.