Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1,6 тыс. долларов за тысячу кубометров, достигнув очередного исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures 6 октября

Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подскочили до 1596,8 долларов уже через несколько минут после открытия торгов, а затем достигли 1607,2. Это на 15,5% выше расчетной цены вторника.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — стоимость фьючерсов поднялась до 1456,8 долларов.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отмечал президент России Владимир Путин, Европа сейчас расплачивается за то, что в период низких цен на газ потребовала от «Газпрома» привязать стоимость газа в контрактах к биржевым котировкам спотового рынка, уйдя от зависимости от цен на нефть.

Страны, которые сохранили нефтяную корректировку в своих контрактах, платят за российский газ намного меньше: например, Германия в сентябре покупала «голубое топливо» у РФ по 220 долларов за тысячу кубометров, сказал Путин.