Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правящей партии объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова. На вакантное место он предложил «Слугам народа» рассмотреть примата. Такое заявление политик сделал 5 октября в эфире телеканала «Украина 24»

«Выходит [руководитель фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия и рассказывает: это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда», — заявил Ляшко.

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«Голосование за отстранение спикера доказывает, что вместо монобольшинства в нынешнем созыве новая коалиция — "слуги" с олигархами [Игорем] Коломойским и [Андреем] Веревским», — констатировал Ляшко.

Утром 30 сентября стало известно о том, что лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Арахамия пояснил, что кресло председателя в распоряжении депутатов его фракции и именно они решат, «кого туда сажать».

Сам председатель Верховной Рады назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.

В понедельник, 4 октября, спикер Рады подтвердил запуск процедуры его отзыва с должности. Депутаты от «Слуги народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце собрали необходимые для этого 150 подписей. Накануне, 5 октября, Рада включила в повестку дня на четверг, 7 октября голосование по отставке Разумкова.