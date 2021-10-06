Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского осуждает поведение главы правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, который во время интервью с журналистами программы «Схемы» закрыл их в кабинете и приказал отобрать у них технику. Об этом 6 октября заявила пресс-служба ОП

Скрутили оператора и отобрали технику: журналисты заявили о нападении в «Укрэксимбанке» © CC0, Pixabay Михаила Подоляка, позиция Офиса полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.

«Ситуация вокруг" Укрэксимбанка" может восприниматься лишь негативно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную важность», — говорится в заявлении.

Также Подоляк отметил, что «представляется логичным» решение об отстранении от должности председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, а возможно, и более жесткие кадровые решения.

Накануне журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении в офисе «Укрэксимбанка» во время интервью с Мецгером.

Было заведено уголовное дело, Нацполиция изучает обстоятельства инцидента. Наблюдательный совет объявил о проведении проверки в банке.

Ранее СМИ сообщали, что супруга Мецгера дружит с артисткой студии Зеленского «Квартал 95» Еленой Кравец.