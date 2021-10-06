По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция Офиса полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.
«Ситуация вокруг" Укрэксимбанка" может восприниматься лишь негативно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную важность», — говорится в заявлении.
Также Подоляк отметил, что «представляется логичным» решение об отстранении от должности председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, а возможно, и более жесткие кадровые решения.
Накануне журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении в офисе «Укрэксимбанка» во время интервью с Мецгером.
Было заведено уголовное дело, Нацполиция изучает обстоятельства инцидента. Наблюдательный совет объявил о проведении проверки в банке.
Ранее СМИ сообщали, что супруга Мецгера дружит с артисткой студии Зеленского «Квартал 95» Еленой Кравец.