Ранее в интервью телеканалу «Украина 24» Арахамия заявил, что, по его мнению, коррупция «зашита» в ДНК украинцев.
«С момента скандального эфира прошло уже больше недели, опровержений или извинений от одного из лидеров партии власти мы не услышали, а это значит, что Давид Арахамия не обмолвился, а действительно считает всех украинцев ворами и взяточниками», — подчеркивает Юсов.
Он отметил, что за нарушение должностным лицом равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности Уголовный кодекс предусматривает штраф или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
В связи с этим Юсов подал заявление в ГБР.
«Ждем теперь на внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований, начала расследования по фактам, изложенным в заявлении и открытия уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины», — написал он.
По мнению блогера, пострадавшим от слов Арахамии может считать себя каждый гражданин Украины и украинцы по всему миру. Он также предложил им самостоятельно обратиться в ГБР.