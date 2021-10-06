Государственное бюро расследований (ГБР) проверит высказывание главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что «коррупция в Украине в ДНК просто зашита». Об этом 5 октября в своем блоге на «Украинской правде» сообщил «Директор Школы ответственной политики» Андрей Юсов

Ранее в интервью телеканалу «Украина 24» Арахамия заявил, что, по его мнению, коррупция «зашита» в ДНК украинцев.

«С момента скандального эфира прошло уже больше недели, опровержений или извинений от одного из лидеров партии власти мы не услышали, а это значит, что Давид Арахамия не обмолвился, а действительно считает всех украинцев ворами и взяточниками», — подчеркивает Юсов.

Избирательная борьба с коррупцией. Как Киев усиливает контроль над региональной властью © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В связи с этим Юсов подал заявление в ГБР.

«Ждем теперь на внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований, начала расследования по фактам, изложенным в заявлении и открытия уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины», — написал он.

По мнению блогера, пострадавшим от слов Арахамии может считать себя каждый гражданин Украины и украинцы по всему миру. Он также предложил им самостоятельно обратиться в ГБР.