По-русски и с ошибками: Гордон показал письмо от Саакашвили

Беглый экс-президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону и его жене Алесе Бацман. Текст послания журналист продемонстрировал 5 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Адвокат Саакашвили рассказал о плане по освобождению политика из тюрьмы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны… Обнимаю», — написал в письме Саакашвили.

Примечательно, что письмо Саакашвили написал по-русски, сделав при этом большое количество орфографических и пунктуационных ошибок.

Передала послание Гордону новая возлюбленная грузинского политика — депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Она приехала в руставскую тюрьму, где содержится экс-президент накануне.