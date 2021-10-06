Адвокат Саакашвили рассказал о плане по освобождению политика из тюрьмы
Адвокат Саакашвили рассказал о плане по освобождению политика из тюрьмы
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В письме Саакашвили поздравил Бацман с днем рождения и извинился за то, что не смог лично присутствовать на празднике. Кроме того, политик поблагодарил Гордона и его супругу за поддержку и заявил, что когда-нибудь обязательно сможет «отблагодарить достойным образом», а пока — продолжит свою миссию.

«Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны… Обнимаю», — написал в письме Саакашвили.

По-русски и с ошибками: Гордон показал письмо от Саакашвили
© «Украина 24»/Скриншот

Примечательно, что письмо Саакашвили написал по-русски, сделав при этом большое количество орфографических и пунктуационных ошибок.

Передала послание Гордону новая возлюбленная грузинского политика — депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Она приехала в руставскую тюрьму, где содержится экс-президент накануне.