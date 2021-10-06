Представитель российской делегации в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН Денис Лозинский призвал украинского дипломата, обвинявшего Россию, «не перекладывать с больной головы на здоровую» и начать исполнять Минские соглашения, передает 6 октября РИА Новости

Военная операция в Донбассе закончится разгромом для Украины - генерал ВСУ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он в очередной раз призвал украинскую сторону не приписывать России военное вмешательство в события на юго-востоке Украины. И напомнил, что авторы подобных домыслов ни разу не представили ни одного убедительного доказательства присутствия в Донбассе российских войск «просто потому, что там их никогда не было».

По его словам, вместо того, чтобы пытаться представить Россию виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем.

Как указал дипломат, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к общему ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе.

Он призвал украинскую сторону «заняться выполнением Минских соглашений и отказаться от политизации работы Первого комитета ГА ООН и других разоруженческих многосторонних площадок».

«Что касается статуса Крыма, то данный вопрос для нас давно закрыт. Крым — это составная часть Российской Федерации», — заключил дипломат.

Во вторник прошло заседание Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал Россию «главной причиной усугубления режимов глобального и регионального контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из-за дестабилизирующей деятельности в отношении суверенного государства». Он также заявил о «продолжающейся временной оккупации Россией Крыма, а также частей Донецкого и Луганского регионов».