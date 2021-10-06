«Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как закупить что-то у себя можно, я не знаю. А компания, о которой вспоминают, — легальная компания, зарегистрированная в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 я не являюсь владельцем Одесской киностудии», — сказал Ткаченко.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры» о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.
Согласно данным расследования, в 2016 году Ткаченко якобы получил в качестве подарка права на британскую компанию-оболочку Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.