Компания Cinema Love Ltd, которая фигурирует в расследовании «досье Пандоры», в котором министра культуры Украины Александра Ткаченко обвинили в попытке захвата контроля над Одесской киностудией, является легальной и зарегистрирована в Великобритании. Об этом сообщил 5 октября портал «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»)

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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры» о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.

Согласно данным расследования, в 2016 году Ткаченко якобы получил в качестве подарка права на британскую компанию-оболочку Big Boom LTD, которую позже переименовал в Cinema Love LTD. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.