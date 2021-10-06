В США обеспокоены нападением на журналистов украинской программы «Схемы», известной своими антикоррупционными расследованиями. Об этом сообщило посольство Штатов в Киеве в своем заявлении, передало 5 октября издание «Европейская правда»

Украинские журналисты обратились за помощью к генсеку ООН © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

«Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследований или запугивания», — отметили дипломаты.

Они также выразили надежду на тщательное расследование случившегося.

Накануне журналисты программы «Схемы» сообщили о нападении на них в кабинете председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера во время записи интервью с ним. Сообщалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналисты записали происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. После этого было открыто уголовное производство.

Руководство банка в свою очередь обвинило журналистов в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и заявило о намерении также обратиться в полицию.