Бывший командующий Внутренними войсками Украины, генерал армии Александр Кихтенко 5 октября в эфире канала «Первый независимый» предрек Украине разгром в случае военной операции в Донбассе

Ходаковский назвал условие, при котором российская армия войдет в Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру

При этом генерал ВСУ отметил, что Киеву необходимо оставить одну «красную линию» — изменения в Конституцию и создание отдельных республик в Донецкой области.

Украинский военный также подчеркнул, что ситуация в регионе заметно ухудшилась и Украине придется уступить больше, чем ей предлагалось в 2015 году. Он добавил, что если украинские власти захотят решить вопрос силой, то их будет ожидать серьезное поражение.

Недавно командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что украинские военные могут вести огонь по позициям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) по своему усмотрению, без согласования с Киевом, несмотря на договоренности о перемирии.