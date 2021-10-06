Он отметил, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. Однако, по словам дипломата, огромные жертвы Украины «по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью».
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», — заявил Мельник.
В то же время политик положительно отметил участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру, назвав данный жест первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.
Ранее Мельник призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель проявить «мужество» и потребовал «как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс». Он отметил, что членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2».