Германия обязана оказывать содействие вступлению Украины в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого». Такое мнение 5 октября выразил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, передает РИА Новости

«Не завтра»: Генсек НАТО рассказал, когда Украину и Грузию примут в альянс © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», — заявил Мельник.

В то же время политик положительно отметил участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру, назвав данный жест первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.

Ранее Мельник призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель проявить «мужество» и потребовал «как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс». Он отметил, что членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2».