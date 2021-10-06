Команда юристов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили намерена освободить его из тюрьмы с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика. Об этом рассказал адвокат экс-лидера Грузии Бека Басилая, передают 6 октября «Известия»

Украинская любовница посетила Саакашвили в тюрьме и позавидовала грузинам © Елизавета Ясько/Фейсбук

Басилая отметил, что Саакашвили является создателем нового грузинского государства.

«Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай», — заявил он.

Басилая также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего заняться возвращением на Украину находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили. По словам адвоката, команда защитников ценит намерения Киева, однако это не тот путь, который она планирует избрать.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В Грузии он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.