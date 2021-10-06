Как утверждает правозащитник, дела против Саакашвили были возбуждены по политическим мотивам. В связи с этим освобождение экс-президента Грузии также станет политическим вопросом.
Басилая отметил, что Саакашвили является создателем нового грузинского государства.
«Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай», — заявил он.
Басилая также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего заняться возвращением на Украину находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили. По словам адвоката, команда защитников ценит намерения Киева, однако это не тот путь, который она планирует избрать.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В Грузии он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.