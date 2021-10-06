Из-за больших доз витамина C, который содержится в лимонах, в почках образуются камни. Об этом украинский врач-диагност Тарас Жиравецкий написал 5 октября в Facebook

Диетолог научила есть сало с пользой для здоровья © Сommons.wikimedia/Beiot

Из-за увлечения лимонами и соответственно избытка витамина С в почках образуются камни-оксалаты, которые очень болезненно продвигаются по мочеточникам, предостерег он.

«Боль будет такой, что вы захотите только одного — чтобы это больше никогда не случалось. Дробление камней стоит от 8 до 25 тыс. гривен (от 21,9 до 68,6 тыс. рублей — ред.) за одну процедуру. Поэтому перед тем как заниматься самолечением, посоветуйтесь с врачом-урологом!» — написал Журавецкий.

Ранее врачи призвали не пить слишком много растворимого витамина C при лечении коронавируса или другой инфекции. Помимо образования камней в почках, в больших дозах он вредит структуре костей и грозит развитием остеопороза.