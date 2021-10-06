Президент Украины Владимир Зеленский не сорвал аплодисменты в полупустом зале на Генассамблее ООН после рассказа о нападении на своего друга Сергея Шефира, поскольку забыл, что предложил этот орган «оживить». Об этом на днях заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Не думаю, что его воспринимают всерьез. Как можно воспринимать человека, который пришел в гости (в ООН. — Ред.) и говорит, что вы никто, и звать вас никак, и вообще вас надо разогнать?! Но это удовлетворяет его амбицию — он такой крутой. Он уже столько сказал про РФ, про [Владимира] Путина, и ему ничего, и сейчас можно и про ООН сказать все что угодно. Для меня это выступление, как и все прочие, выглядит как стендап-шоу. Для самоудовлетворения он позволяет себе вот такое хамство, а хамство — это проявление слабости», — заявил эксперт.

Он также отметил, что очень серьезно к его выступлению относиться невозможно, поскольку «он молодой и неопытный человек».

23 сентября, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский заявил, что необходимо «оживить» ООН, чтобы орган стал более гибким и мобильным. В частности, украинский лидер предложил встречаться в тех местах, «где действительно слышны и видны глобальные проблемы».

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.