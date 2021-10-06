«Не думаю, что его воспринимают всерьез. Как можно воспринимать человека, который пришел в гости (в ООН. — Ред.) и говорит, что вы никто, и звать вас никак, и вообще вас надо разогнать?! Но это удовлетворяет его амбицию — он такой крутой. Он уже столько сказал про РФ, про [Владимира] Путина, и ему ничего, и сейчас можно и про ООН сказать все что угодно. Для меня это выступление, как и все прочие, выглядит как стендап-шоу. Для самоудовлетворения он позволяет себе вот такое хамство, а хамство — это проявление слабости», — заявил эксперт.

Он также отметил, что очень серьезно к его выступлению относиться невозможно, поскольку «он молодой и неопытный человек».

23 сентября, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский заявил, что необходимо «оживить» ООН, чтобы орган стал более гибким и мобильным. В частности, украинский лидер предложил встречаться в тех местах, «где действительно слышны и видны глобальные проблемы».

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.