Диктор Владимир Березин, который много лет общается с певицей Аллой Пугачевой, ответил на вопросы журналистов, действительно ли примадонна вершила судьбы звезд и решала, кому быть на сцене, а кому нет. Слова диктора 5 октября привели «Дни.ру»

«Мне смешно слушать, когда говорят, будто она (Пугачева — ред.) боится конкуренции. Для нее многие артисты — это просто одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует. Это всего лишь красивая легенда, что Алла рулит шоу-бизнесом. Ей вообще не до этого — у нее много других интересов. Молодой муж, дети», — сказал Березин.

Новая украинская любовь Саакашвили уже прибыла к нему в тюрьму - СМИ © Елизавета Ясько/Фейсбук Николай Басков, к нему, еще неизвестному, примадонна сама пришла в гримерку с предложением о сотрудничестве.

Разговоры о том, что Пугачева запрещала телевизионным каналам брать в ротацию и приглашать на эфиры отдельных музыкантов, диктор и вовсе назвал слухами.

«Вы представляете себе, чтобы она звонила генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и что-то диктовала? Я — нет. Но она могла прижать некоторых козявок — звезд с претензией. Вполне могла сказать: "Чтобы этой б*** никогда было!" И певицу прекращали приглашать в "Песню года", какой бы популярной та ни была. Но это вовсе не значит, что Алла сидит и высматривает себе в телевизоре жертву — мол, кого бы замочить? Она выше этого!» — сказал Березин.

За последнее время сразу несколько артистов обвинили примадонну в «вершении судеб». В частности, певец Игорь Наджиев заявил, что Пугачева боялась его конкуренции с Филиппом Киркоровым, поэтому закрыла звезде 1990-х сцену навсегда.

Ангелина Вовк обвинила примадонну в том, что та попросту «выкинула» ее из программы «Песня года», а певица Наталья Гулькина отметила, что таких «сброшенных» Пугачевой звезд — целый список.