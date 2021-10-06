«Когда показывают картинку, где очень точно 18 пуль легли так, что если даже ранить водителя, то в ноги… Есть целый ряд неувязок в версии, что это все для запугивания президента. Не хочу озвучивать версии, они и так уже в них запутались. Но в любом случае это все выглядит чрезвычайно подозрительно», — заявил он.
Также он отметил, что Шефир не был большим сторонником «войны» с олигархами. Он находился только с ними в контакте.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.