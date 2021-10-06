«Милые бранятся — только тешатся!.. Чем больше "зеленая" власть будет ругаться, тем сильнее она делает своих оппонентов…Возможно, это очередной политтехнологический шаг. Сами посудите: людям есть нечего, впереди зима, тарифы растут, цены растут, а обсуждается только возможная отставка Разумкова», — заявил депутат.
При этом Рабинович отметил, что хорошо относится к Разумкову, и даже «пьет у него чай». Но, так как спикер, являлся частью команды президента, и 1,5 года «плевал на оппозицию и закон «Об оппозиции», ему все равно, что будет дальше.
Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.
Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.