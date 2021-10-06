Намерения президентской партии «Слуга народа» снять с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого она же и назначила, выглядит, как политическая технология, укрепляющая оппозицию. Об этом на днях заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24»

«Милые бранятся — только тешатся!.. Чем больше "зеленая" власть будет ругаться, тем сильнее она делает своих оппонентов…Возможно, это очередной политтехнологический шаг. Сами посудите: людям есть нечего, впереди зима, тарифы растут, цены растут, а обсуждается только возможная отставка Разумкова», — заявил депутат.

Будет солидно смотреться: Гончаренко предложил необычного кандидата на место Разумкова © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.

Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.