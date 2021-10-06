По словам Коллавини, «союз Королевой и Тарзана выдержит все превратности судьбы, а их будет немало». Причем сюрпризы друг от друга, считает ясновидящая, ожидают как певицу, так и шоумена.
Что же касается детей, то недавно раскрытая исполнительницей миру «новая дочь» рискует стать далеко не самым младшим наследником артистки.
«Между прочим, эта девочка — не последняя в жизни Наташи. Яйцеклетки Наташи Королевой стали брендом, который она успешно продает. Я вижу череду шоу на отечественных каналах, где будут обсуждаться новые истории с яйцеклетками Наташи Королевой», — заявила ясновидящая.
Две недели назад на шоу «Секрет на миллион» Наташа Королева заявила, что помимо Архипа является матерью еще и двухлетней девочки из США. А отец ребенка — ее лучший друг и специалист IT-сфере, который когда-то переехал с Украины в Соединенные Штаты, где смог разбогатеть.
Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.
Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».