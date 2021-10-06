Ясновидящая Мирослава Коллавини дала прогноз на возможное расставание певицы из Киева Наташи Королевой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко, а также рассказала, родятся ли у пары новые дети. Об этом 4 октября написала «Экспресс газета»

Новая украинская любовь Саакашвили уже прибыла к нему в тюрьму - СМИ © Елизавета Ясько/Фейсбук

Что же касается детей, то недавно раскрытая исполнительницей миру «новая дочь» рискует стать далеко не самым младшим наследником артистки.

«Между прочим, эта девочка — не последняя в жизни Наташи. Яйцеклетки Наташи Королевой стали брендом, который она успешно продает. Я вижу череду шоу на отечественных каналах, где будут обсуждаться новые истории с яйцеклетками Наташи Королевой», — заявила ясновидящая.

Две недели назад на шоу «Секрет на миллион» Наташа Королева заявила, что помимо Архипа является матерью еще и двухлетней девочки из США. А отец ребенка — ее лучший друг и специалист IT-сфере, который когда-то переехал с Украины в Соединенные Штаты, где смог разбогатеть.

Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.

Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».