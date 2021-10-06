Эксперт рассказал, что по разным причинам ни один по-настоящему богатый человек на Украине, который может называться олигархом, не попадет в созданный реестр. Так, по мнению Погребинского, выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому.
«Мне кажется, что мы дошли уже до планки, когда возможность и дальше обманывать людей будет уменьшаться. Мне кажется, что к весне следующего года поддержка и доверие к президенту будут существенно ниже, чем сегодня», — заявил он.
Ранее Погребинский назвал имена трех олигархов, которым не стоит бояться закона. По его мнению, это Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, которые ни в какие списки не попадут, поскольку выполнят все требования президента Зеленского.
Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.
Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни и попросил президента наложить вето.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.