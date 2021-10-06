Президент Украины Владимир Зеленский дошел до планки, когда возможность и дальше обманывать людей будет уменьшаться, поскольку народ поймет, что громкая кампания по борьбе с олигархами не сработает. Такое мнение на днях выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Не верь ему». Погребинский о том, что в ближайшее время предпримет Коломойский © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому.

«Мне кажется, что мы дошли уже до планки, когда возможность и дальше обманывать людей будет уменьшаться. Мне кажется, что к весне следующего года поддержка и доверие к президенту будут существенно ниже, чем сегодня», — заявил он.

Ранее Погребинский назвал имена трех олигархов, которым не стоит бояться закона. По его мнению, это Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, которые ни в какие списки не попадут, поскольку выполнят все требования президента Зеленского.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни и попросил президента наложить вето.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.