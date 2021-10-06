Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что украинскому продюсеру Андрею Данилко очень повезло с образом эпатажной дамы Верки Сердючки, так как именно она позволила артисту оставаться все эти годы обычным человеком. Слова критика 5 октября привел портал Blitz+

«На таблетках будешь жить»: 13-летний сын Потапа пожаловался на угрозы © Алексей Потапенко/Инстаграм Андрей Данилко отметил свой 48-й день рождения. Это событие, как и все остальные важные даты в его жизни, прошло тихо, без вмешательства СМИ. Пристальное внимание артист не любит, поэтому подробности его личной жизни почти не известны общественности.

Однако в преддверии праздника и даже после него коллеги музыканта активно рассказывали о жизни Данилко без него. В частности, критик Бабичев сделал заявление о незаменимой роли проводницы.

«Сердючка его всю жизнь спасала — потому что его знали только в образе, со звездой на голове, в гриме. Сам он мог спокойно появляться в людных местах. Конечно, его узнавали, особенно, кто следил за его творчеством. Но в целом он оказывался в тени от этого звездного ореола своей героини», — сказал Бабичев.

«Дата рождения» проводницы, певицы и просто эпатажной украинки Верки Сердючки довольна расплывчата. По одним данным, Данилко придумал ее еще в 1989 году, по другим — артист долго шлифовал образ, начав в 1992-м с продавщицы, показав именно Сердючку только 8 марта 1993 года на концерте в Полтаве.

Так или иначе, 48-летний артист уже почти три десятилетия знаменит именно ролью Сердючки, от которой пытался отказаться в 2018-м, заявив, что проводница ему смертельно надоела. Однако на многие мероприятия звезду продолжают звать именно в этом амплуа.