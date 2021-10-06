На Украину под видом российского могут завозить часть угля, добываемого в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру сказал украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Украинское государство запасло в 11 раз меньше угля для ТЭС, чем планировалось - Минэнерго © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Борис Марцинкевич предположил, что часть угля, поступающего на Украину из Польши и России, может быть на самом деле из республик Донбасса.

По мнению Марунича, поставки угля из ЛДНР через Польшу практически нереальны. А насчет поставок через Россию нет конкретных подтверждений, отметил он.

«Если бы было желание, то этот вопрос могли бы исследовать. На Украине прекрасно понимают, что уголь сильно отличается от шахты к шахте. Так что, резюмируя, из России могут завозить часть угля, добываемого на украинском Донбассе под видом российского», — заявил Марунич.

По его словам, уголь, поступающий на польский рынок из Роттердама, может быть из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, однако его реэкспорт на Украину экономически невыгоден.

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