Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет привлечь бывшего лидера страны Петра Порошенко к ответственности, но даже закон об олигархах не поможет ему в этом, поскольку за него «поручились» в США. Такое мнение на днях выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Это все пиар, он хочет при очередной встрече с американским послом сказать: вы требовали — я выполнил. А с [Виктором] Медведчуком он и так борется и без этого закона — беззаконно и абсолютно безобразно. А с Порошенко он бы хотел, но ему посольство США не дает», — заявил Погребинский.

Посол рассказал, что станет с отношениями Украины и Грузии из-за дела Саакашвили © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни страны и имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является обладателем активов в один миллион прожиточных минимумов. Бизнесмены, которых признают олигархами, лишатся права финансировать партии и участвовать в большой приватизации.