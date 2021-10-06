«Это все пиар, он хочет при очередной встрече с американским послом сказать: вы требовали — я выполнил. А с [Виктором] Медведчуком он и так борется и без этого закона — беззаконно и абсолютно безобразно. А с Порошенко он бы хотел, но ему посольство США не дает», — заявил Погребинский.
Также политолог назвал имена трех олигархов, которым не стоит бояться закона.
Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни страны и имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является обладателем активов в один миллион прожиточных минимумов. Бизнесмены, которых признают олигархами, лишатся права финансировать партии и участвовать в большой приватизации.