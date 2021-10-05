Вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО на ближайшей повестке не стоит, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на онлайн-конференции Брукингского института и Джорджтаунского университета. Его слова приводит «Интерфакс» 5 октября

Столтенберг утверждает, что когда-нибудь присоединение Украины и Грузии к НАТО непременно произойдет, но пока альянсу нужно больше делать для Тбилиси и Киева.

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить», — заявил генсек.

Маркедонов: Эрдоган надавит на НАТО в случае конфронтации с РФ © Украина.ру

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Почему Западу не нужно вступление Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода" Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.