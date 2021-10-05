Диалог между Киевом и Вашингтоном не изменится после публикации компромата на президента Украины Владимира Зеленского в так называемом досье Пандоры, однако вопросам коррупции в этом диалоге теперь будет уделено повышенное внимание, сказала спикер Белого дома Джен Псаки

По ее словам, «президент Байден предан делу повышения прозрачности, как в американской, так и в международной финансовых системах».

«Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают этот вопрос более важным на международной повестке дня», — заявила Псаки.

Псаки объяснила, почему США отказываются принимать Украину в НАТО © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

3 октября базирующийся в США Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры» — выдержки из примерно 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых В частности организация утверждает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в 2012 году 40 млн долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Также в документах упоминаются имена помощника президента Зеленского Сергея Шефира и бизнесменов Рината Ахметова и Геннадия Боголюбова.