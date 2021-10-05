По ее словам, «президент Байден предан делу повышения прозрачности, как в американской, так и в международной финансовых системах».
«Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают этот вопрос более важным на международной повестке дня», — заявила Псаки.
Байден «сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество», добавила она.
3 октября базирующийся в США Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры» — выдержки из примерно 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых В частности организация утверждает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в 2012 году 40 млн долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.
Также в документах упоминаются имена помощника президента Зеленского Сергея Шефира и бизнесменов Рината Ахметова и Геннадия Боголюбова.