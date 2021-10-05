В этот день украинский парламент по инициативе пропрезидентской фракции на два дня отстранил Разумкова от ведения пленарных заседаний Рады, а глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключил лишения Разумкова депутатского мандата.
«Я буду отстаивать свое право (в суде — ред.), потому что это уже не должности, это возможности делать то, что я обещал, как человек и политик», — рассказал Разумков.
После избрания в Раду по спискам «Слуги народа» он вышел из пропрезидентской фракции, поскольку этого требует регламент украинского парламента.
При этом, согласно украинскому законодательству, выход из фракции по собственному желанию может быть основанием для лишения депутатского мандата.