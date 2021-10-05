Дмитрий Разумков намерен обратиться в суд, если после его отставки с поста спикера Верховной Рады «слуги народа» попытаются лишить его депутатского мандата. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Прямой» 5 октября

В этот день украинский парламент по инициативе пропрезидентской фракции на два дня отстранил Разумкова от ведения пленарных заседаний Рады, а глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключил лишения Разумкова депутатского мандата.

«Я буду отстаивать свое право (в суде — ред.), потому что это уже не должности, это возможности делать то, что я обещал, как человек и политик», — рассказал Разумков.

Зеленский — Разумков: политтехнология конфликта © AFP, SERGEI SUPINSKY

При этом, согласно украинскому законодательству, выход из фракции по собственному желанию может быть основанием для лишения депутатского мандата.