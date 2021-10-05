Вся украинская власть сосредоточена в одних руках, и этот человек не президент Владимир Зеленский, сказал политолог Тарас Загородний в эфире программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

«Все решения принимаются в одном месте, остальные не ходят и не дают никакого собственного мнения. Злые языки говорят, что даже господин [Денис] Шмыгаль, а он у нас премьер-министр, с Зеленским не общается. Все через [Андрея] Ермака идет, то есть подчинение всех своей власти», — отмечает он.

Зеленский — Разумков: политтехнология конфликта © AFP, SERGEI SUPINSKY Дмитрия Разумкова. По словам эксперта, последнему можно предъявлять различные претензии, но в отличие от остальных он придерживался регламента.

Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.

Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.