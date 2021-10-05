«Генпрокуратура Луганской народной республики обращается к правоохранительным органам Республики Грузия. В случае установления информации, касающейся причастности Саакашвили М. Н. к расстрелу гражданских лиц и сотрудников милиции на майдане Независимости в г. Киеве в феврале 2014 года, предоставить полученные данные в ГП ЛНР для проведения дальнейших следственных действий», — сообщила представитель ведомства.
Также следствие по делу Саакшавили установило, что ранее в Генпрокуратуре Белоруссии допросили лиц, причастных к массовым расстрелам на Украине в феврале 2014 года сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.
Генпрокуратура ЛНР обратилась к белорусскому ведомству с просьбой предоставить аналогичную информацию и оказать содействие в проведении следственных действий с ранее допрошенными лицами.
Ранее в ЛНР возбудили уголовное дело против Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме в Грузии. По версии следствия, Саакашвили причастен к событиям на Майдане, произошедшим в 2014 году.