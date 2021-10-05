Украинская модель, телеведущая и «Миссис Вселенная Монако 2018» Юлия Гершун зарегистрирована кандидатом в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №197 (Черкассы). Информацию об этом на своей странице в Facebook 5 октября разместила общественная организация «Рух ЧЕСНО»

«Чуть ниже спины»: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель показала «патриотическое» тату © Юлия Мендель/Инстаграм

У «миссис» два высших образования: она специалист математических наук и магистр международных экономических отношений. В 2013 году работала помощником замминистра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко, ныне состоит в партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.

Однако на Украине все знают Гершун как ведущую красной дорожки «Евровидения», «Миссис Вселенную Монако 2018», а самое главное — как героиню эротической фотосессии для мужского глянца ХХL.