Это не первая попытка модели стать политиком, в 2019 году Гершун уже «штурмовала» Верховную Раду, а в 2020-м — Киевский горсовет. Однако обе попытки оказались неудачными.
У «миссис» два высших образования: она специалист математических наук и магистр международных экономических отношений. В 2013 году работала помощником замминистра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко, ныне состоит в партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.
Однако на Украине все знают Гершун как ведущую красной дорожки «Евровидения», «Миссис Вселенную Монако 2018», а самое главное — как героиню эротической фотосессии для мужского глянца ХХL.