Депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Наталья Королевская инициировала Национальную платформу «Женщины за Мир», открыв ежегодный Kyiv Global Summit-2021 «Women. Trust. Peace!». Об этом 5 октября сообщают украинские «Вести» в Telegram

«Сегодня Украина, как и весь мир, должна стремиться к достижению равноправного лидерства. Ведь в вопросе формирования совместной повестки дня — "Как мы будем жить дальше?", прошло время простых решений, как и время стандартного мужского лидерства. Пришло время новых героинь — "чудо-женщин", которые умеют решать стандартные вопросы нестандартными подходами. И женщинам в этом плане гораздо сложнее — у них нет жен, которые толкали бы вперед, ждали и поддерживали. Говорят, за успехом каждого мужчины стоит женщина. Но кто стоит за успехом женщины? Она сама! И я уверена, что будущее Украины — в женских руках», — сказала Королевская.

Тему гендерного равноправия на Украине уже несколько лет поднимает нынешняя депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

В 2018 году, будучи первым заместителем спикера Рады, она призвала во время выступления в Совете Безопасности ООН обеспечить равное участие женщин в процессах принятия решений на всех уровнях в международном масштабе. Кроме того, она отметила, что в Вооруженных силах Украины женщины проходят контрактную военную службу наравне с мужчинами.

Одним из главных направлений в работе первой леди Украины Елены Зеленской также является решение вопросов, связанных с обеспечением равных возможностей для мужчин и женщин. В частности, в апреле текущего года она обсудила данную тему с коллегой из Германии Эльке Бюденбендер.