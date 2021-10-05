От холода украинцев спасет только прозрение, что «король голый», теплая зима и любовь Бога. Такое мнение на днях выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Я надеюсь, что Бог любит Украину, что зима будет теплая, что люди образумятся и поймут, что "король голый". Эти все видосики — это варенье собственного кайфа. И никакого отношения это к реальной жизни не имеет, и когда люди это поймут, они будут смотреть по сторонам — а кто ж другой? Один обещал, а (Владимир) Зеленский отказал, и получилось плохо», — отметил эксперт.

Без газа, но с русофобией. Как элиты Украины приблизили газовую катастрофу Евгений Мураев заявил, что Украине не хватило угля и газа еще до начала отопительного сезона, что подтверждает провал украинской власти в его подготовке. По его мнению, чтобы продержаться во время отопительного сезона, Украина либо начнет отбирать европейский газ, «либо наберется кредитов, либо правительство очередной раз ограбит население».

Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль сообщил, что для стабильного прохождения зимы в подземных газовых хранилищах накоплено почти 19 млрд кубометров газа.

За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.