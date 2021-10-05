Представители компании Facebook проигнорировали заседание Солнцевского райсуда Москвы по иску экс-игрока сборной России, ныне тренера волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова о возмещении морального ущерба из-за блокировки в соцсети. Об этом сообщает 5 октября РИА Новости

Суд вынес определение об уведомлении представителей Facebook о заседании в соответствии с Гаагской конвенцией, им должны быть вручены документы по делу. Следующее заседание суда по вопросу блокировки Хохлова назначено на 7 февраля.

«Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то Facebook пришлет представителя, который примет участие в заседании», — сообщила представитель истца Анна Варганова.

«Курвы с Запада»: Фарион сделала необычный вывод из истории с Facebook © lenta.ru Дмитрий Хохлов пожаловался на блокировку своей страницы в Facebook и страниц друзей за упоминание его фамилии, из-за того что она похожа на шуточное название «украинца».

Он потребовал от Facebook компенсацию морального ущерба в размере 150 млн рублей. Хохлов пояснил, что, будучи публичной личностью, заинтересован в упоминании своего имени в соцсетях, а блокировка этому мешает.

В Facebook банят страницы пользователей за употребление неполиткорректных названий национальностей.