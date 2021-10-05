«В ходе переговоров мы обсудили отдельные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также опасные вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной в связи с продолжающейся войной на Донбассе и временной оккупацией российской агрессией украинского полуострова Крым», — сказал Зеленский.
Особое внимание, по его словам, они с коллегой уделили теме памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, в очередной раз подчеркнув важность недопущения подобных событий в будущем.
«Я убежден, что наша встреча усилит взаимовыгодное партнерство между Украиной и Израилем, укрепит наше взаимопонимание и самое главное — нашу большую дружбу», — подвел итог разговора украинский президент.