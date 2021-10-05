Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом лидер украинской нации рассказал 5 октября на брифинге по результатам встречи с Герцогом

«В ходе переговоров мы обсудили отдельные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также опасные вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной в связи с продолжающейся войной на Донбассе и временной оккупацией российской агрессией украинского полуострова Крым», — сказал Зеленский.

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«Я убежден, что наша встреча усилит взаимовыгодное партнерство между Украиной и Израилем, укрепит наше взаимопонимание и самое главное — нашу большую дружбу», — подвел итог разговора украинский президент.