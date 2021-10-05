Украине стоит опасаться возможной войны с Белоруссией. Об этом написал 5 октября в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев

Украину от РФ и Белоруссии защитит «интеллектуальная» граница © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Слуга народа» заявил, что Россия «хочет натравить» на Украину Белоруссию.

«Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы, вроде бы, засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака якобы с территории Украины», — написал Чернев.

Украинский депутат подчеркнул, что у Лукашенко есть ракеты и авиация, кроме того, он собирается закупить в России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссия представляет для Украины «потенциальную военную угрозу».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что «в случае агрессии Запада или отдельных соседних государств» страна в течение месяца превратится в общую с Россией военную базу.