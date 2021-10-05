Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал совет по профилактике блефароспазма - заболевание, про которое в народе чаще всего говорят: «дергается глаз». Рекомендации медик озвучил 4 октября в эфире программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина»

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По статистике, чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины. В зоне риска также те, кто много переживает и не высыпается. Именно поэтому Комаровский порекомендовал при учащении симптомов блефароспазма как можно больше отдыхать, спать, а также минимизировать потребление кофеиносодержащих напитков.

В крайних случаях, отметил врач, медики прибегают к инъекциям препарата под названием ботулотоксин. Это препарат, блокирующий нервно-мышечную передачу. Однако и это может не принести результата, если человек продолжает беспокоиться.