Блефароспазм — непроизвольное повторяющееся сокращение круговых мышц глаза, вызывающее подергивание века. Лекарство от этого недуга науке пока неизвестно, а вот причины появления, а значит и меры профилактики более-менее понятны.
По статистике, чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины. В зоне риска также те, кто много переживает и не высыпается. Именно поэтому Комаровский порекомендовал при учащении симптомов блефароспазма как можно больше отдыхать, спать, а также минимизировать потребление кофеиносодержащих напитков.
В крайних случаях, отметил врач, медики прибегают к инъекциям препарата под названием ботулотоксин. Это препарат, блокирующий нервно-мышечную передачу. Однако и это может не принести результата, если человек продолжает беспокоиться.