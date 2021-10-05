Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 5 октября на встрече с журналистами в Офисе президента рассказал, чему будет посвящено следующее заседание СНБО, передает «Обозреватель»

Языковой омбудсмен предложил СНБО ввести санкции против крупнейших телеканалов Украины © Facebook, Тарас Кремінь

«У нас есть четкий план наших действий и решений. В ближайшем заседании будем заслушивать отчеты всех органов о том, что касается контрабандистов. Госорганы должны отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду», — заявил он.

Второй темой заседания СНБО будет ситуация с недрами. По словам главы СНБО, множество лицензий на использование недр, которые сегодня у есть у украинских компаний, числятся на офшорных фирмах.

Кроме того, как сообщил Данилов, на заседании СНБО планируется принять решение по ситуации с ворами в законе.