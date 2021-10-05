После публикации «досье Пандоры», раскрывшего причастность президента Украины Владимира Зеленского к финансовым преступлениям, Украину в мире будут воспринимать как «страну офшоров». Об этом сообщил 5 октября бывший министр иностранных дел (МИД) республики Павел Климкин в своем Facebook

«Досье Пандоры»: Скачко объяснил, как будут «убирать» Зеленского © кадр из видео Украина.ру

«А теперь задайте себе вопрос: кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и Европейский союз (ЕС), если даже украинцы не доверяют своей стране?» — написал Климкин.

Экс-глава МИД заявил, что считает данную ситуацию несправедливой, однако раскрытые журналистами данные еще долго будут омрачать жизнь стране.

Аналогичное мнение высказал бывший президент страны и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Он назвал эти публикации ударом по Украине и призвал депутатов обратить внимание на деятельность олигарха Игоря Коломойского, имя которого фигурирует в «досье» вместе с Зеленским.

В минувшие выходные журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье собраны репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.