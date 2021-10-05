«Вы, "слуги народа", не можете делать все, что угодно. Вы можете делать только то, что записано в регламенте. И сейчас здесь происходит преступление. Поскольку 29 статья регламента свидетельствует о том, что спикера можно отстранить только, если он грубо нарушает сегодня регламент Верховной Рады. Мы услышали про 4 октября, сегодня 5 октября… Вы все еще "живете в Трускавце". Перепили или "перенюхали", — заявила депутат.
Кроме того, она отметила, что «Слуги народа», на самом деле «хоронят демократию, а не пытаются сломать Дмитрия Разумкова».
Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.
Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с оппонентами президента Владимира Зеленского.
На прошлой неделе Зеленский собрал выездное заседание своей партии в Трускавце. Встреча называлась «Трускавец 2.0». В ходе заседания состоялся большой разговор фракции «Слуги народа» о будущем, а также были затронуты кадровые вопросы.