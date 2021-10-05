Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что фракция «Слуга народа», которая дала большинство голосов за отстранение от ведения заседаний спикера Дмитрия Разумкова, грубо нарушила регламент. Ее заявление с трибуны парламента 5 октября транслировал телеканал «Рада»

«Вы, "слуги народа", не можете делать все, что угодно. Вы можете делать только то, что записано в регламенте. И сейчас здесь происходит преступление. Поскольку 29 статья регламента свидетельствует о том, что спикера можно отстранить только, если он грубо нарушает сегодня регламент Верховной Рады. Мы услышали про 4 октября, сегодня 5 октября… Вы все еще "живете в Трускавце". Перепили или "перенюхали", — заявила депутат.

Кроме того, она отметила, что «Слуги народа», на самом деле «хоронят демократию, а не пытаются сломать Дмитрия Разумкова».

Зеленский — Разумков: политтехнология конфликта © AFP, SERGEI SUPINSKY

Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с оппонентами президента Владимира Зеленского.

На прошлой неделе Зеленский собрал выездное заседание своей партии в Трускавце. Встреча называлась «Трускавец 2.0». В ходе заседания состоялся большой разговор фракции «Слуги народа» о будущем, а также были затронуты кадровые вопросы.