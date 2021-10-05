«Когда было прошлое голосования по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги… Я ездил в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком демократическом парламенте можно говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?» — сказал Поляков.
Закон об олигархах Верховная Рада Украины приняла в сентябре этого года. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Уже после вступления документа в силу выяснилось, что он содержит взаимоисключающие указания о том, какой именно орган в праве признавать гражданина страны олигархом.
На данный момент такой статус могут получать лица, участвующие в политической жизни государства, имеющие значительное влияние на средства массовой информации, а также являющееся держателем активов на сумму, превышающую один миллион прожиточных минимумов.
Ожидается, что бизнесмены, получившие статус олигарха будут лишены возможности финансировать партии, участвовать в большой приватизации, а также потеряют ряд других прав.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона об олигархах, заявив, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.