Член депутатской группы «За будущее», бывший представитель «Слуги народа» Антон Поляков заявил, что его экс-коллеги из партии власти получали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах. Его высказывание прозвучало 5 октября в эфире канала «Украина 24»

«Когда было прошлое голосования по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги… Я ездил в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком демократическом парламенте можно говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?» — сказал Поляков.

Зеленский лично будет выбирать, кто войдет в список олигархов — Погребинский © скриншот видео Первый канал

На данный момент такой статус могут получать лица, участвующие в политической жизни государства, имеющие значительное влияние на средства массовой информации, а также являющееся держателем активов на сумму, превышающую один миллион прожиточных минимумов.

Ожидается, что бизнесмены, получившие статус олигарха будут лишены возможности финансировать партии, участвовать в большой приватизации, а также потеряют ряд других прав.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона об олигархах, заявив, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.