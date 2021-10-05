«Сегодня я был отстранен от ведения пленарных заседаний…. Если кто-то хочет продемонстрировать, что мы держимся за должности, или я держусь за должность — нет. Я даже не буду мешать. Потому что или ты идешь по закону, или ты идешь "как тебе нравится"… Если идти вне закона, пусть идут. Сегодня мне коллеги говорили, что у тебя будет возможность обращаться в суд. Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю, как это сделать», — заявил он.
Разумков отметил, что парламент для него — это «институция, которую нельзя нарушать». Кроме того он заверил, что не будет «превращать все в грязь».
Также спикер подчеркнул, что процедура, проведенная вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком, не только не соответствует закону, но «и не соответствует правде, а правда — это самое главное».
Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.
Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.