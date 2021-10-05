Решение вынести на голосование вопрос об отставке спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в четверг было принято с нарушением закона. Об этом он заявил 5 октября на брифинге в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

Будет солидно смотреться: Гончаренко предложил необычного кандидата на место Разумкова © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Разумков отметил, что парламент для него — это «институция, которую нельзя нарушать». Кроме того он заверил, что не будет «превращать все в грязь».

Также спикер подчеркнул, что процедура, проведенная вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком, не только не соответствует закону, но «и не соответствует правде, а правда — это самое главное».

Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.

Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.