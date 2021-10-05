Во вторник, 5 октября, в сети опубликовали видео момента задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили полицейскими

На кадрах видно, что грузинские правоохранители прервали скромное застолье, в котором участвовал Саакашвили. Стол накрыт на три персоны, на нем хинкали и две бутылки водки.

Бывший президент спокойно дает полицейскому надеть на себя наручники. Уже в наручниках он решил допить стакан водки.

Позднее Тбилисский городской суд арестовал владельца квартиры, в которой Саакашвили укрывался от властей после нелегального пересечения границы.

Посол рассказал, что станет с отношениями Украины и Грузии из-за дела Саакашвили © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.