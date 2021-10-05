На кадрах видно, что грузинские правоохранители прервали скромное застолье, в котором участвовал Саакашвили. Стол накрыт на три персоны, на нем хинкали и две бутылки водки.
Бывший президент спокойно дает полицейскому надеть на себя наручники. Уже в наручниках он решил допить стакан водки.
Позднее Тбилисский городской суд арестовал владельца квартиры, в которой Саакашвили укрывался от властей после нелегального пересечения границы.
В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Гражданину Украины Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.