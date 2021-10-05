Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что украинский артист Андрей Данилко стал заложником своего знаменитого образа проводницы Верки Сердючки и уже не сможет придумать что-то другое. Слова критика 5 октября привел портал Blitz+

Нацбанк Украины посвятил Ивана Поддубного в «украинские богатыри» © РИА Новости Никиты Джигурды, ранее «сорвавшего маску» с Данилко сообщением о том, что внутри Сердючки — человек «тонкой душевной организации».

«Он не такой, как его героиня. Он очень спокойный, очень тихий, нет никакой такой эпатажности, экстравагантности, эксцентричности. Он полная противоположность образу. Да, можно сказать, что он заложник образа Верки Сердючки», — заявил Соседов.

В субботу, 2 октября, Данилко отметил свой 48-й день рождения, а вот возраст Сердючки определить не так легко. По одним данным, она была придумана еще в 1989 году, по другим — впервые на сцене проводница появилась только 8 марта 1993 года на концерте в Полтаве.

Так или иначе, 2/3 своей жизни Данилко знаменит именно ролью Сердючки. Артист пытался отказаться от нее еще в 2018 году, заявив, что проводница ему смертельно надоела. Однако на многие мероприятия звезду продолжают звать именно в этом амплуа.