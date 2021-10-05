Совет национальной безопасности и обороны Украины не будет выбирать личности людей, которые относятся к олигархам, даже несмотря на закон, поскольку он полностью подчиняется президенту Украины. Такое мнение на днях выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Принимается закон, по которому определяется, что есть некая каста в обществе, которая будет лишаться каких-то прав. И не потому, что они нарушили закон, Конституцию, как регулярно делает Зеленский, а просто есть критерии, по которым президент лично, ведь СНБО — это назначенные люди им люди, будет назначать, кто олигарх, а кто — нет», — заявил он.

Например, бизнесмен Томаш Фиала, который является, по словам Погребинского, представителем Джорджа Сороса на Украине, владеет медиа и обладает капиталом, который есть в этом законе, не будет назначен олигархом. Поскольку фракция «Голос» в Раде, которая, по слухам, финансируется Фиалой, в полном составе проголосовала за закон об олигархах.

Также по словам эксперта, такие «принципиальные» люди с либеральными установками из касты так называемого «либерального национализма», поскольку они вообще ни во что не верят, а зарабатывают себе хорошую жизнь.

Зеленский и олигархи: кто кого съест назвал имена трех олигархов, которым не стоит бояться закона.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни и попросил президента наложить вето.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.