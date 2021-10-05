Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятную монету «Иван Поддубный», посвященную 150-летию со дня рождения спортсмена. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе НБУ

На реверсе монеты нанесен портрет силача и шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Поддубного и надписи «Украинский богатырь» и «Чемпион чемпионов». На аверсе — изображение земного шара, а по бокам — сцены борьбы.

Монета «Иван Поддубный» выпущена тиражом в 35 тысяч экземпляров и номиналом в две гривны (5,4 руб.).

День в истории 8 августа: умер знаменитый силач Иван Поддубный © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Иван Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи, ныне это Черкасская область Украины. Прославился силач тем, что за 40 лет не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. За это европейская пресса того времени окрестила его «Чемпионом чемпионов» и «Королем чемпионов».

За выдающиеся заслуги в деле развития советского спорта Поддубному вручили в Кремле орден Трудового Красного Знамени и присвоили звание «Заслуженного артиста РСФСР». Звание «Заслуженного мастера спорта СССР» он получил спустя четыре года после того, как покинул ковер.

В исторических источниках говорится о том, что в годы войны Поддубный получил предложение от немцев поехать в Германию и готовить там спортсменов, на что силач ответил: «Я — русский борец. Им и останусь».

Для современного Киева личность Ивана Поддубного имеет сакральное значение. Отдельные украинские историки утверждают, что спортсмен якобы собственноручно исправил свой паспорт, написав Пiддубный вместо Поддубный и перечеркнув национальность «русский» заменив ее на «украинец». Однако известно, что эта графа в то время заполнялась со слов граждан, поэтому необходимости исправлять просто не могло возникнуть.

Так или иначе, сам Поддубный не оставил после себя каких-либо подтверждений или конкретных высказываний, доказавших бы его выбор в пользу украинской идентичности.