Ранее депутаты «Слуги народа» собрали подписи за отставку с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова. Голосование по вопросу его отставки может пройти на внеочередном заседании в четверг, 7 октября. Пока что Разумков отстранен от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
«В последнее время как-то мало слышно о Юзике. А ведь представьте себе, как он будет солидно смотреться в президиуме!» — написал Гончаренко.
В комментариях стали глумиться над лишним весом и сомнительным политическим багажом Корявченкова.
Утром 5 октября Telegram-канал «Политика "Страны"» показал видео, на котором Юзик садится в Mercedes-Benz стоимостью 205 тыс. долларов — это почти 3 тыс. минимальных пенсий на Украине.
Ранее было обнародовано видео, на котором Корявченков вместе с другими депутатами «Слуги народа» «решал вопросы» с полицией Кривого Рога, приказывая руководителям полиции делать все по их указаниям.