Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предложил как вариант кандидата на пост председателя парламента депутата от партии «Слуга народа», соратника Владимира Зеленского по «Кварталу-95» Юрия Корявченкова (Юзика). Об этом он написал в своем Telegram-канале 5 октября

На видео попал «садовый домик» Юзика за $400 тысяч © Facebook, profile.php?id=100001825645464 Дмитрия Разумкова. Голосование по вопросу его отставки может пройти на внеочередном заседании в четверг, 7 октября. Пока что Разумков отстранен от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

«В последнее время как-то мало слышно о Юзике. А ведь представьте себе, как он будет солидно смотреться в президиуме!» — написал Гончаренко.

В комментариях стали глумиться над лишним весом и сомнительным политическим багажом Корявченкова.

Утром 5 октября Telegram-канал «Политика "Страны"» показал видео, на котором Юзик садится в Mercedes-Benz стоимостью 205 тыс. долларов — это почти 3 тыс. минимальных пенсий на Украине.

Ранее было обнародовано видео, на котором Корявченков вместе с другими депутатами «Слуги народа» «решал вопросы» с полицией Кривого Рога, приказывая руководителям полиции делать все по их указаниям.