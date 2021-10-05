На видео попал «садовый домик» Юзика за $400 тысяч
На видео попал «садовый домик» Юзика за $400 тысяч
© Facebook, profile.php?id=100001825645464
Ранее депутаты «Слуги народа» собрали подписи за отставку с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова. Голосование по вопросу его отставки может пройти на внеочередном заседании в четверг, 7 октября. Пока что Разумков отстранен от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

«В последнее время как-то мало слышно о Юзике. А ведь представьте себе, как он будет солидно смотреться в президиуме!» — написал Гончаренко.

Будет солидно смотреться: Гончаренко предложил необычного кандидата на место Разумкова
© ukrainianwall.com

В комментариях стали глумиться над лишним весом и сомнительным политическим багажом Корявченкова.

Утром 5 октября Telegram-канал «Политика "Страны"» показал видео, на котором Юзик садится в Mercedes-Benz стоимостью 205 тыс. долларов — это почти 3 тыс. минимальных пенсий на Украине. 

Ранее было обнародовано видео, на котором Корявченков вместе с другими депутатами «Слуги народа» «решал вопросы» с полицией Кривого Рога, приказывая руководителям полиции делать все по их указаниям.