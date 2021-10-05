Певица Кристина Орбакайте на днях поделилась с подписчиками в Instagram своим увлечением. Одни поклонники сочли его довольно сексуальным, другие посоветовали артистке заняться чем-то более женственным

«В полной готовности ко всему новому и интересному!» — подписала снимки певица.

«Ничего себе», «В бокс подались?», «Там ноги в голубых шузах — это отражение в зеркале???», «Черная лакированная кожа… на груше, конечно», «Готов принять удар, только ниже пoяса не бить. Хотя Вам и туда можно», «Как-то не по-женски, танцы лучше», — прокомментировали поклонники.

К чему именно готовится Орбакайте, она не уточнила. Известно, что сейчас певица снимается в сериале «Тест на беременность», участвует в нескольких музыкальных телепроектах и готовит сольную программу для предстоящих гастролей по России.