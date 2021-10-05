«За» отстранение Разумкова от ведения заседания было отдано 240 голосов, это большинство и решение было принято. От правящей партии «Слуга народа» это решение поддержали 200 депутатов. Остальные голоса дали группы «За будущее», «Доверие» (18), также к ним присоединились 3 депутата из фракции «Голос» и еще три независимых парламентария.
Отстранение будет действовать два пленарных дня. Ранее СМИ сообщали, что голосование за отставку Разумкова может пройти на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.
Утром 30 сентября стало известно о том, что лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Сам председатель Верховной Рады назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.
Представители сразу двух фракций парламента «Европейской солидарности» и «Голоса» заявили, что не будут голосовать за отставку Разумкова, назвав попытку снять его с должности «личной расправой Зеленского».
Тем не менее, в понедельник, 4 октября, спикер Рады подтвердил запуск процедуры его отзыва с должности. Депутаты от «Слуги народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце собрали необходимые для этого 150 подписей.