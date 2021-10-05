Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного заседания парламента. Соответствующее решение в ходе заседания приняли депутаты. Трансляция велась 5 октября телеканалом «Рада»

«За» отстранение Разумкова от ведения заседания было отдано 240 голосов, это большинство и решение было принято. От правящей партии «Слуга народа» это решение поддержали 200 депутатов. Остальные голоса дали группы «За будущее», «Доверие» (18), также к ним присоединились 3 депутата из фракции «Голос» и еще три независимых парламентария.

Отстранение будет действовать два пленарных дня. Ранее СМИ сообщали, что голосование за отставку Разумкова может пройти на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.

Зеленский — Разумков: политтехнология конфликта © AFP, SERGEI SUPINSKY Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Сам председатель Верховной Рады назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.

Представители сразу двух фракций парламента «Европейской солидарности» и «Голоса» заявили, что не будут голосовать за отставку Разумкова, назвав попытку снять его с должности «личной расправой Зеленского».

Тем не менее, в понедельник, 4 октября, спикер Рады подтвердил запуск процедуры его отзыва с должности. Депутаты от «Слуги народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце собрали необходимые для этого 150 подписей.