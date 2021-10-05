«Такие переговоры не планируются», — сказал он, отвечая на вопрос о контракте.
По его словам, не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок, который принадлежит иностранным трейдерам газа.
Шмыгаль напомнил, что страна имеет собственную газодобычу и выразил уверенность, что она поможет стране пройти предстоящий отопительный сезон.
В подземных хранилищах Украины накоплено свыше 18,7 млрд кубометров газа.
Ранее премьер сообщил, что для стабильного прохождения зимы в подземных газовых хранилищах газа накоплено почти 19 млрд кубометров газа.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кабмин и «Нафтогаз» подписали меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.