Официальный Киев не заинтересован и не планирует переговоры с Москвой по заключению прямого контракта на поставку газа. Об этом 5 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу «Левый берег»

«Такие переговоры не планируются», — сказал он, отвечая на вопрос о контракте.

По его словам, не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок, который принадлежит иностранным трейдерам газа.

«Газпром» остановил поставку газа через Украину — оператор ГТС © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В подземных хранилищах Украины накоплено свыше 18,7 млрд кубометров газа.

Ранее премьер сообщил, что для стабильного прохождения зимы в подземных газовых хранилищах газа накоплено почти 19 млрд кубометров газа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кабмин и «Нафтогаз» подписали меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.