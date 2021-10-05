Во время празднования Дня города в Броварах Киевской области местные власти запретили продажу спиртного. Один из алкомагазинов проигнорировал запрет и продолжил продавать алкоголь на разлив.
По словам очевидцев, магазин доставляет местным жителям много проблем, поскольку алкоголики выпивают прямо рядом с ним.
По указанию местных властей за нарушение запрета двери магазина закрыли бетонным блоками. Владельцы наливайки отодвинули преграды, но получили от мэрии новое наказание. Коммунальщики пригнали к магазину экскаватор и перекопали перед входом асфальт так, что в магазин невозможно зайти.
В пресс-службе мэрии Бровар информацию не прокомментировали. Магазин спиртного пока закрыт, владельцы ожидают, когда тротуар починят.
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