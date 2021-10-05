В Броварах Киевской области по указанию городских властей коммунальщики заложили бетоном двери в магазин спиртного. Об этом рассказали в сюжете ТСН на канале «1+1» 4 октября

Во время празднования Дня города в Броварах Киевской области местные власти запретили продажу спиртного. Один из алкомагазинов проигнорировал запрет и продолжил продавать алкоголь на разлив.

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По указанию местных властей за нарушение запрета двери магазина закрыли бетонным блоками. Владельцы наливайки отодвинули преграды, но получили от мэрии новое наказание. Коммунальщики пригнали к магазину экскаватор и перекопали перед входом асфальт так, что в магазин невозможно зайти.

В пресс-службе мэрии Бровар информацию не прокомментировали. Магазин спиртного пока закрыт, владельцы ожидают, когда тротуар починят.

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