«Такие вот арбузы продают в АТБ», — гласит подпись к посту.

Прошлогодний арбуз: житель Днепра поделился шокирующей покупкой из супермаркета
© Telegram-канал «Черный список»

По Тернополю гуляли буйволы и пони из зооуголка, где нашли сибирскую язву
По Тернополю гуляли буйволы и пони из зооуголка, где нашли сибирскую язву
© pixabay
Приложил к публикации мужчина и фотографии того самого арбуза, который оказался не просто переспелым, а попросту гнилым: мякоть целиком почернела. Покупатель призвал пользователей научиться на его ошибке и не покупать арбузы в указанном магазине.

«Хай сами их жрут. Нехрен их покупать. В "АТБ" кроме воды, всяких круп и сахара не надо ничего покупать», «Арбузы в октябре? Вы в своем уме?», «А что вы хотели? Сезон на исходе», «Этот арбузик с прошлого года в продаже», — прокомментировали ситуацию подписчики канала.

Другие пользователи порекомендовали покупателю не заниматься антипиаром, а просто обратиться в магазин и поменять товар или вернуть деньги.