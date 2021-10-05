Житель украинского города Днепр приобрел арбуз в одном из супермаркетов сети АТБ, однако придя домой и разрезав ягоду, покупатель не смог его поесть, а почему - написал 5 октября в Telegram-канале «Черный список»

«Такие вот арбузы продают в АТБ», — гласит подпись к посту.

По Тернополю гуляли буйволы и пони из зооуголка, где нашли сибирскую язву © pixabay

«Хай сами их жрут. Нехрен их покупать. В "АТБ" кроме воды, всяких круп и сахара не надо ничего покупать», «Арбузы в октябре? Вы в своем уме?», «А что вы хотели? Сезон на исходе», «Этот арбузик с прошлого года в продаже», — прокомментировали ситуацию подписчики канала.

Другие пользователи порекомендовали покупателю не заниматься антипиаром, а просто обратиться в магазин и поменять товар или вернуть деньги.