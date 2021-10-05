«Такие вот арбузы продают в АТБ», — гласит подпись к посту.
Приложил к публикации мужчина и фотографии того самого арбуза, который оказался не просто переспелым, а попросту гнилым: мякоть целиком почернела. Покупатель призвал пользователей научиться на его ошибке и не покупать арбузы в указанном магазине.
«Хай сами их жрут. Нехрен их покупать. В "АТБ" кроме воды, всяких круп и сахара не надо ничего покупать», «Арбузы в октябре? Вы в своем уме?», «А что вы хотели? Сезон на исходе», «Этот арбузик с прошлого года в продаже», — прокомментировали ситуацию подписчики канала.
Другие пользователи порекомендовали покупателю не заниматься антипиаром, а просто обратиться в магазин и поменять товар или вернуть деньги.