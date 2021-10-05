Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина. Текст письма опубликовали 5 октября на его странице в Facebook

Посол рассказал, что станет с отношениями Украины и Грузии из-за дела Саакашвили © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал он.

Саакашвили задержали в Грузии в начале месяца. На родине он был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выражал мнение, что Саакашвили якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл «агрессией Саакашвили» события в Цхинвале в 2008 году, говоря об атаке на позиции миротворцев, в том числе российских. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал действия бывшего главы грузинского государства и экс-губернатора Одесской области на Украине «плевком в лицо» украинского и грузинского народов, выразив недоумение, «как вы это терпите до сих пор».